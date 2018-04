estadão.com.br

Daniel Barbalho aprontou tanto na posse do pai que suas caretas viraram piada na internet. Depois de ser fotografado mostrando a língua na entrevista coletiva do senador Jader Barbalho, o menino de 9 anos se transformou em protagonista de um site criado com montagens dos principais fatos do ano.

Daniel aparece em cena de novela, ao lado de Neymar, na bancada do Jornal Nacional e com a Banda Mais Bonita da Cidade.