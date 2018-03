estadão.com.br

Uma capivara foi encontrada nesta terça-feira, 22, no prédio do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O animal ficou escondido embaixo de uma estrutura suspensa de mármore, por quase duas horas, antes de ser capturado pela Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal.

Veja abaixo uma imagem do animal momentos antes da captura: