Candidatos podem utilizar nova ferramenta para receber doações financeiras

O PagSeguro, solução de pagamentos online do UOL, disponibilizou uma versão customizada de sua ferramenta que permitirá a doação financeira a candidatos e partidos políticos, com rapidez, praticidade e segurança – tanto para quem doa, quanto para quem recebe. Um dos diferenciais da novidade é oferecer a pessoas físicas a opção de efetivar suas doações utilizando cartões de crédito.

“A internet passa a assumir um papel de destaque no processo eleitoral que acontece em 2010. Primeiro, com a possibilidade de ser utilizada, pelas campanhas, como canal de comunicação. E agora, a partir do pioneirismo do PagSeguro, fornecendo um meio prático e seguro para a captação de doações, respeitando todas as exigências apontadas pela legislação eleitoral brasileira”, destaca Ricardo Dortas, diretor do PagSeguro.

O PagSeguro é uma solução do UOL para pagamentos online que permite a qualquer pessoa a realização ou recebimento de pagamentos na Internet. Os candidatos ou partidos interessados devem entrar em contato com o PagSeguro (eleicoes2010@pagseguro.com.br) para abertura de uma conta específica e envio de documentação. Além disso, é essencial que os candidatos estejam em regularidade com a legislação eleitoral estabelecida pelo TSE.