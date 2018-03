Candidato barrado na festa desiste de apoio a Dilma

Por Carol Pires

Brasília – Um pequeno incidente marcou a inauguração do comitê de campanha de Dilma Rousseff, presidenciável do PT. Candidato a deputado distrital pelo PMDB, Edivaldo de Freitas tentou entrar no espaço reservado para a cúpula da campanha e foi impedido porque, segundo o segurança, estava sem gravata.

Freitas forçou a entrada e acabou imobilizado pelo segurança. Na confusão, o vidro da entrada do comitê trincou. “Eu tinha uma candidata, agora não sei mais”, disse o candidato peemdebista, que não ficou para ver Dilma Rousseff falar para a militância.