Campanha de Serra confirma Salvador para convenção e contrata reforço

Por Ana Paula Scinocca, de Brasília



O PSDB fechou a data do dia 12 de junho para a realização da convenção que vai confirmar o nome de José Serra como candidato ao Palácio do Planalto. Salvador também foi escolhida como a sede do evento. A capital baiana era considerada favorita desde que o partido começou a pensar na organização da convenção. A escolha por uma capital do Nordeste é emblemática, segundo avaliação dos tucanos. É a região, também, onde as pesquisas apontam favoritismo da adversária, a petista Dilma Rousseff.

A organização da campanha agora procura um espaço em Salvador para a realização da convenção. Ex-ministro do Turismo do governo de Fernando Henrique Cardoso, Caio Carvalho já foi escalado como o responsável pelo comando dos eventos da campanha, a começar pelo do dia 12.

Outra novidade na campanha de Serra é a contratação do publicitário Atila Francucci. Ele, que, entre outros trabalhos fez a campanha do “experimenta” pra cervejaria Schin, vai se juntar à equipe de criação de comerciais. Com exceção da internet, toda a parte de comunicação e marketing da campanha de Serra, está sob o comando do marqueteiro Luiz Gonzalez.