Campanha eleitoral começa oficialmente nesta sexta

A partir desta sexta-feira, 6, está dada a largada para as campanhas eleitorais municipais. Fica permitido aos candidatos o uso de alto-falantes ou amplificadores de som em vias públicas, a realização de comícios e a veiculação de propaganda eleitoral na Internet, sendo vedada qualquer tipo de propaganda paga.

Já o horário eleitoral gratuito em rede nacional de TV e rádio começa no dia 21 de agosto, segundo o calendário divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Embora o início da campanha seja oficialmente na sexta, até sábado os candidatos à reeleição podem inaugurar obras. Alguns prepararam uma maratona de inagurações, como foi o caso de Eduardo Paes (PMDB), que participou de 36 eventos em 37 dias. Em um deles, contou com a presença da presidente Dilma Rousseff.

Apoio disputado entre os candidatos a prefeito, Dilma faz, enquanto pode, um verdadeiro malabarismo geográfico para estar presente nas inaugurações. Nesta quinta, ela esteve em São Bernardo para a inauguração de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com o prefeito Luiz Marinho, candidato do PT è reeleição na cidade. Lula também participou. Ao mesmo tempo, inagurou, via telão, duas UPAs uma em Brasília e outra na Bahia.

Candidatos. Em São Paulo, grande parte dos candidatos escolheu a região central da capital e imediações para o corpo-a-corpo com os eleitorado e a divulgação de suas plataformas. A única exceção é José Serra, que tem agendado uma reunião na sede municipal do partido, na região central da cidade, para definir as diretrizes da disputa.

O candidato do PT, Fernando Haddad, segue a tradição de seu partido e se reúne com militantes e candidatos a vereador, a partir das 15 horas, na Praça Patriarca para caminhada até a Praça da Sé.

Candidato do PMDB, Gabriel Chalita, escolheu começar a campanha com uma caminhada no bairro Chácara Bananal, na periferia da zona sul, a partir das 11 horas.

Os candidatos Celso Russomanno (PRB) e Paulo Pereira da Silva (PDT), o Paulinho da Força, também farão caminhadas com militantes e candidatos a vereador no centro de São Paulo.

A partir das 11 horas, o candidato do PSOL, Carlos Gianazzi, dará uma aula pública na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta e às 11h30, Soninha Francine (PPS) também dará início à sua campanha com uma caminhada que pelo centro, partindo do Pátio do Colégio.