Comissão da Câmara vai ouvir Mercadante sobre ataques de hackers a sites do governo

Agência Câmara

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 6, a realização de audiência pública com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante. Ele deve prestar esclarecimentos sobre os recentes ataques de hackers a sites do governo federal, ocorridos durante o feriado de Corpus Christi. Mercadante também deve falar sobre os riscos para o patrimônio e para os bancos de dados do poder público e sobre os instrumentos de segurança digital empregados atualmente pelo Planalto. A data não foi marcada.

O debate foi proposto pelos deputados Fernando Francischini (PSDB-PR) e Vanderlei Macris (PSDB-SP). Eles disseram que os ataques, além de retirar diversos sites do ar, entre eles o da Presidência da República, também permitiram, em alguns casos, o acesso a informações públicas sigilosas.

Os deputados afirmaram também que a onda de ataques faz questionar os atuais parâmetros de segurança virtuais, assim como os riscos implicados para as informações governamentais e para o próprio patrimônio público.