Câmara rejeita emenda que elevaria mínimo para R$ 600

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

A Câmara rejeitou a emenda do PSDB que elevava o salário mínimo para R$ 600 este ano. Foram 376 votos contra a emenda, 106 a favor e 7 abstenções.

Veja aqui a lista detalhada da votação da emenda.

PSDB e DEM, que formam o principal bloco de oposição ao governo Dilma Rousseff, somam 98 deputados.

Agora os parlamentares vão analisar a emenda do DEM que fixa o valor de R$ 560. Se esta emenda for derrotada, o valor de R$ 545 está consolidado porque ele consta no projeto de lei, que já foi aprovado.

Além de fixar o valor do mínimo para 2011, o projeto estabelece uma política de reajustes até 2015. Pela política, o mínimo será reajustado todos os anos com base na inflação do ano anterior e o crescimento da economia dois anos antes.

O projeto afirma que os reajustes dos próximos anos podem ser feitos por um decreto presidencial, mas o PPS apresentou um destaque para retirar essa permissão do texto. Este destaque também poderá ter votação nominal, se houver concordância do plenário.