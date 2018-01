Câmara poderá investigar trabalho escravo

Roldão Arruda, de O Estado de S.Paulo

Foi protocolado nesta quinta-feira, 7, na Câmara dos Deputados requerimento para a criação de uma CPI para investigar a questão do trabalho escravo no País. Além do deputado Claudio Puty (PT-PA), autor da iniciativa, outros 183 parlamentares assinaram o documento.

O pedido ocorre uma semana após o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Dimas Lara Barbosa, ter visitado o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), justamente para pedir-lhe que seja colocada em votação a PEC 438/2001, que trata exatamente deste tema. Segundo aquela proposta de emenda constitucional, toda propriedade na qual for constatada a exploração de trabalho escravo deverá ser expropriada.

A PEC tramita desde 2004 e não existe nenhuma perspectiva de ir a votação a curto prazo. Ela é barrada sobretudo pela bancada ruralista, que contesta o conceito de trabalho escravo contido na emenda.

Por enquanto é difícil avaliar se a CPI proposta pelo deputado Puty irá adiante. Em entrevista ao Estado, ele disse que a comissão pode ser uma “oportunidade para chamar a atenção da sociedade brasileira para o tema e também debater os diferentes pontos de vista que o envolvem, especialmente a definição do que é trabalho análogo ao trabalho escravo”.

O deputado também lembrou que o Cadastro de Empregadores do Ministério do Trabalho de 2010 já listou 220 casos de empregadores que mantinham trabalhadores na condição análoga à de escravos. Segundo registros da Comissão Pastoral da Terra (CPT), vinculada à CNBB, entre 2003 e 2010 foram resgatadas mais de 50 mil pessoas nessa condição.