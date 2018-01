Câmara indica Zilda Arns para o Nobel da Paz

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

A Câmara dos Deputados decidiu encaminhar o nome da fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arns, como candidata ao prêmio Nobel da Paz. A indicação tem a assinatura de todos os líderes e foi comunicada ao secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Dimas Lara. A Câmara encaminhará oficialmente o nome da médica ao comitê Nobel da Noruega.

Zilda Arns faleceu em 2010 no terremoto do Haiti, onde estava para realizar palestras e prestar ajuda humanitária. A Pastoral criada por ela já atendeu mais de 2 milhões de crianças. Ela já foi indicada outras vezes ao Nobel, mas ainda não foi premiada.

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), pede que a CNBB, a sociedade civil e até o Vaticano se envolvam no lobby a favor da brasileira. “Nossa intenção é que a doutora Zilda Arns receba o prêmio por sua dedicação à paz e às pessoas. Seria um prêmio para o povo brasileiro”. Maia lembrou que a Câmara desejava fazer a indicação já em 2010, mas perdeu o prazo de inscrição.

Além deste tema, o secretário-geral da CNBB discutiu com Maia a possibilidade de colocar na pauta a Proposta de Emenda Constitucional que trata do fim do trabalho escravo. Maia ficou de conversar com os líderes para achar uma data para a votação da proposta.