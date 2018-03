Câmara estuda convidar Lula e FHC para discutir reforma política

A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara avalia a possibilidade de convidar os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva para participar uma audiência pública na Casa. O relator da comissão, deputado Henrique Fontana (PT-RS) disse nesta terça-feira, 17, que a audiência pode ser realizada em junho.

Desde abril, a pedido do PT, Lula se tornou o garoto-propaganda da reforma política do partido. Nessa segunda-feira, 16, por exemplo, o ex-presidente participou de reunião com lideranças do PDT, PC do B e PSB. Em artigo recente sobre o papel da oposição, Fernando Henrique defendeu a tomada de posição do PSDB no debate da reforma.

A reforma política vem sendo discutida pela comissão da Câmara desde o início de março. Nesta terça, Henrique Fontana adiantou que seu parecer deve prever o financiamento público de campanha e o voto proporcional misto, sistema em que metade dos candidatos seriam eleitos pelo voto distrital e a outra, por lista partidária (entenda os sistemas aqui).

No Senado, a comissão especial formalizou na semana passada um texto com 11 propostas de mudanças no sistema eleitoral brasileiro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com informações da Agência Câmara de Notícias