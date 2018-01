Câmara e Senado querem harmonizar comissões sobre reforma política

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

Os presidentes da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e do Senado, José Sarney (PMDB-AP), se reuniram na tarde desta quinta-feira, 3, e vão tentar harmonizar os trabalhos das comissões de reforma política existentes nas duas Casas. A intenção é evitar concorrência entre as duas comissões. Para isso, será convocada para depois do carnaval uma reunião entre os presidentes das duas comissões. “Vamos procurar ter um calendário comum, tratando dos mesmos temas, ir acumulando consenso”, disse Maia.

As duas comissões têm prazo diferente para concluir seus trabalhos. No Senado são 45 dias e na Câmara 180. Maia destacou que há diferenças no método. Na Câmara estão sendo reunidos todos os projetos sobre o tema enquanto no Senado serão discutidos assuntos da reforma para a elaboração de um projeto. O presidente da Câmara reafirmou a dificuldade de se votar uma grande reforma no curto prazo.