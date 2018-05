Deputados fazem bolão de apostas na Câmara durante estreia da seleção brasileira

Da redação, com informações de Denise Madueño



Um grupo de deputados se reuniu para assistir, na sala do café do plenário da Câmara, a partida de estreia da seleção brasileira contra a Coreia do Norte na Copa do Mundo. Minutos antes do início da partida, nove deputados apostaram no bolão sobre o resultado, que arrecadou R$ 450, R$ 50 de cada um. O organizador, deputado Jovair Arantes (PTB-GO), líder do PTB na Câmara, cobrou dez por cento de comissão.

Deputado Jovair Arantes entrega dinheiro do bolão a Paulo Maluf. Fotos: Dida Sampaio/AE

O deputado Hugo Leal (PSC-RJ) marcou o placar de 2 a 1, mas foi surpreendido ao receber o dinheiro. No lugar de R$ 500, levou R$ 450 com a brincadeira.

“Esse é da banca. Em todo cassino é assim”, argumentou Arantes. O clima era de brincadeira, mas o organizador não cedeu. “Eu sou a banca. A banca tem de ter dinheiro”, repetiu.

Jovair entrega parte do dinheiro do bolão ao vencedor da aposta, Hugo Leal (PSC-RJ), após o jogo.

Em greve de fome, Domingos Dutra (PT-MA) assistiu ao jogo em uma TV de 14 polegadas, improvisada no plenário. Foto: José Cruz/ABr

Atualizado às 19h25

