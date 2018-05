Câmara aprova urgência para votar Comissão da Verdade

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 21, com 351 votos favoráveis, 42 contrários e 11 abstenções, o regime de urgência para a tramitação do projeto que cria da Comissão da Verdade para “examinar e esclarecer” as violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. A proposta poderá ser votada ainda nesta noite, mas a oposição tenta promover algumas alterações no texto impondo critérios para a escolha dos integrantes da comissão e aumentando a possibilidade de defesa dos acusados.

A proposta foi encaminhada ao Congresso no ano passado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva após uma negociação entre as áreas de Direitos Humanos, Justiça e Defesa. O projeto prevê a realização de uma investigação sobre fatos acontecidos neste período, mas não trata de qualquer possível penalização, o que só poderia ser feito por meio de uma revisão da Lei da Anistia.

A votação da urgência aconteceu após um debate em plenário entre governo e oposição. O PSDB chegou a pedir mais prazo para analisar a proposta, mas cedeu na votação da urgência enquanto busca um acordo de procedimento para a apreciação da matéria. Os tucanos tentam incluir uma medida para ampliar as possibilidades de defesa de quem for investigado pela comissão enquanto o DEM tem uma emenda para impor restrições à indicação de membros pela Presidência da República.