Câmara aprova punição a servidor que quebrar sigilo fiscal

Denise Madueño, de O Estado de S. Paulo

O plenário da Câmara aprovou a Medida Provisória (MP) 507 estabelecendo punições específicas para casos de violação de sigilo fiscal. A MP foi editada em outubro do ano passado na esteira do episódio envolvendo quebra de sigilo de parentes do candidato à presidência da República José Serra por funcionários da Receita Federal.

A aprovação foi por meio de votação simbólica, depois de o relator, deputado Fernando Ferro (PT-PE), acatar algumas propostas de modificação. Uma das alterações foi feita para atender aos auditores fiscais. Eles consideravam que o texto obrigava que houvesse uma justificativa expressa para que acessassem informações sigilosas, caso contrário, poderiam ser punidos com suspensão de até 180 dias. A expressão “sem motivo justificado” do texto original da MP foi trocada por “sem motivação funcional”.

Depois de reclamação de contadores e advogados, foi retirado da proposta original o artigo no qual seriam aceitas apenas procurações públicas, feitas em cartório, para o acesso a informações. No texto aprovado, o relator acrescentou um artigo, prevendo a aplicação da lei também ao superior hierárquico do servidor público que determinar ou participar, por ação ou omissão, de quebra irregular do sigilo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Isso cria uma cadeia de responsabilidade. Não está certo punir apenas o de baixo, mas também o chefe que mandou”, argumentou o relator, Fernando Ferro. Outro artigo estende as punições também para os funcionários regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

De acordo com a MP, o servidor público que emprestar sua senha ou permitir e facilitar que outra pessoa tenha acesso a informações protegidas por sigilo poderá ser demitido por justa causa e ter cassada sua aposentadoria. Imprimir a declaração do Imposto de Renda sem motivação funcional também implicará demissão. A matéria segue agora para votação no Senado.

(Alterado às 20h04 para acréscimo de informações)