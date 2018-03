Cabral vai lançar campanha Rio sem Homofobia na próxima segunda

Luciana Nunes Leal, de O Estado de S.Paulo

Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ter reconhecido a união estável de homossexuais, a partir de ação do governo do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral (PMDB) lançará na próxima segunda-feira a camanha Rio sem Homofobia.

As peças publicitárias, veiculadas em rádio, TV, cartazes e outdoors, mostrarão, segundo nota da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, “lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais como cidadãos comuns que são, em situações cotidianas, positivas e afirmativas”.

A campanha lançará também o programa de combate à discriminação e ao preconceito. A senadora Marta Suplicy (PT/SP) e a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, participarão do lançamento da campanha.