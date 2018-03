Cabral, Alckmin e Pimentel trocam amabilidades no Rio

Luciana Nunes Leal

Durante participação no Fórum Econômico Mundial na América Latina, semana passada, no Rio, os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel (PT), trocaram amabilidades. O tucano saudou a iniciativa do governo federal de promover concessões de aeroportos à iniciativa privada. Também elogiou o governador do Rio pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Pimentel cumprimentou Alckmin pelo “belo trabalho que vem fazendo em São Paulo”. “Isso aqui é quase um jogral, cada um vai complementando o outro. Estou feliz de ver que temos visões muito semelhantes sobre vários problemas brasileiros”, afirmou Cabral.