Bruno Covas minimiza saída de vereadores do PSDB

O secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno Covas, minimizou nesta quarta-feira, 20, a iniciativa de seis vereadores paulistanos que anunciaram desligamento do PSDB. “O momento é de reconstruir (o partido) a partir de quem desejou ficar, e desejar boa sorte aos vereadores que saíram e buscam um novo partido”, disse o tucano, após cerimônia de lançamento do inventário estadual sobre gases do efeito estufa.

Na sua avaliação, a saída dos vereadores não ajuda nem dificulta o diretório municipal a formar a chapa que disputará as eleições para prefeito de São Paulo em 2012. “Agora, o partido precisa rediscutir sua chapa de vereadores e reforçar os quadros que vai apresentar à população”, afirmou.

O anúncio da saída dos vereadores, que reduziu de 13 para 7 nomes a bancada do PSDB na Câmara de São Paulo, é o lance mais recente de um conflito que se estende desde março, quando começou o processo de escolha da nova direção municipal da sigla.

Bruno Covas, deputado estadual mais bem votado em 2010, com 239 mil votos, é cotado pelo PSDB para disputar o cargo de prefeito, mas prefere não falar sobre a eleição de 2012. “É melhor eu cuidar da Secretaria do Meio Ambiente agora”, afirmou. ‘Não existe candidatura com um ano e meio de antecedência. Não dá para discutir isso ainda.”

