Brasília, sexta-feira: começa a Copa do Mundo

Por Rodrigo Alvares

Funcionários assistem a partida de futebol entre África do Sul e México, válida pela Copa do Mundo, no Cafezinho da Camara, hoje vazio pela falta de sessão. Fotos: Ed Ferreira/AE

Gabinete da Presidência do PMDB, na Câmara, pessoas aguardam atendimento enquanto a TV mostra partida de futebol entre Africa do Sul e México



O deputado Domingos Dutra almoça enquanto faz vigília no plenario da Câmara, contra intervenção do PT no partido no Maranhão, por problemas de coligação

