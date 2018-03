Brasil se solidariza com vítimas de Bin Laden, diz Patriota

Lisandra Paraguassu

O governo brasileiro se solidariza às vítimas de Osama Bin Laden e aos que buscam justiça, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, ao comentar a morte do líder da Organização Al-Qaeda, pelo governo norte americano.

“O governo brasileiro condena o terror sob todas suas manifestações e repudia atos terroristas, seja qual for a motivação. Na medida em que a Al-Qaeda e Osama Bin Laden estiveram e continuam por trás de estratégias políticas que privilegiam o terrorismo, nós só podemos nos solidarizar com as vítimas desses atos e com aqueles que buscam justiça”, afirmou.

Para Patriota, a morte de Bin Laden tem uma dimensão positiva, relacionada com as revoltas que estão ocorrendo no mundo árabe.

Com relação ao risco de represálias, Patriota disse que é preocupante.

“Esperamos que esse acontecimento não desencadeie nenhum atentado. Mas não temos neste momento nenhuma informação que nos leve a temer um ato específico”, afirmou Patriota, ao deixar há pouco o Instituto Rio Branco, onde participou da aula de abertura do curso de formação de diplomatas brasileiros.

O ministro disse que até o momento não foi dada nenhuma recomendação aos embaixadores brasileiros, porque é um acontecimento recente e o cenário ainda está sendo examinado pelo governo brasileiro. A única recomendação neste momento é para os brasileiros evitarem viagens para a Síria, devido às manifestações violentas naquele país.