Brasil e China divulgam comunicado conjunto sobre reforma da ONU

Vera Rosa e Cláudia Trevisan

O Brasil e a China vão divulgar nesta terça-feira, 12, comunicado conjunto no qual os dois países apoiam uma reforma abrangente da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o aumento da representatividade dos países em desenvolvimento no Conselho de Segurança, como prioridade. “A China atribui alta importância à influencia e ao papel que o Brasil, como maior país em desenvolvimento do hemisfério ocidental, tem desempenhado nos assuntos regionais e internacionais, e compreende e apoia a aspiração brasileira de vir a desempenhar papel mais proeminente nas Nações Unidas “, afirma o comunicado conjunto.

Esse trecho do comunicado está sendo interpretado pela diplomacia brasileira como um avanço na posição adotada pela China, que não estava até agora manifestando apoio ao Brasil.

Neste momento a presidente Dilma Rousseff e o presidente da China Hu Jintao, estão reunidos no Grande Palácio do Povo para assinar o comunicado conjunto com uma série de itens.

