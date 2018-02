Bosco: A audiência de Pagot no Senado e o ‘risco Roberto Jefferson’

“Depoimentos como o que o ex-diretor-geral do Dnit, Luis Antonio Pagot, prestará amanhã [terça-feira, 12] no Senado, não autorizam previsões porque sempre trazem o risco do imponderável.

Mas as benesses do Dnit, ainda que privilegiem o PR, se estendem de forma suprapartidária por Estados e municípios, garantindo eleições e esquemas de poder locais, ainda imunes à crise no ministério dos Transportes, o que pode reduzir o entusiasmo da comissão – e até mesmo da oposição.” Continue lendo aqui o novo post de João Bosco Rabello.