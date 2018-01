Bono vai se encontrar com Lula em São Paulo

Depois de se encontrar com a presidente Dilma Rousseff em Brasília, nessa sexta-feira, 8, o cantor Bono vai se encontrar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informa a colunista de O Estado de S. Paulo, Sonia Racy. O encontro está previsto para esta seguda-feira, 12, na capital Paulista. A pauta será sobre a fome no mundo.

Na sexta-feira, o líder e os demais integrantes da banda U2 ficaram três horas no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde almoçaram com a presidente Dilma. Bono, que mantém programas sociais, conversou Dilma sobre as ações de combate à pobreza no Brasil e como o mundo pode aprender com elas.

