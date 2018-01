Bolsonaro tem até 4ª feira para apresentar sua defesa na Corregedoria da Câmara

Fonte: Agência Câmara

O deputado Jair Bolsonaro tem até a próxima quarta-feira, 13, para apresentar sua defesa na Corregedoria da Câmara. Ele foi notificado na semana passada sobre as quatro representações protocoladas contra ele em razão de comentários supostamente racistas.

As declarações do deputado foram feitas no programa CQC, da TV Bandeirantes, exibido em 28 de março. Bolsonaro nega as acusações de racismo.

Após a apresentação da defesa, o corregedor, deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), vai elaborar seu parecer, que pode recomendar a abertura de processo ou o arquivamento das representações. Esse parecer será analisado pela Mesa Diretora da Câmara. Caso a decisão seja pela abertura de processo, o caso então será encaminhado ao Conselho de Ética.

