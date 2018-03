Blog enfatiza apoio de tucanos a Dilma Rousseff

Malu Delgado

A disputa de petistas por votos na oposição chegou à internet. O blog Tucanos com Dilma aparece numa lista de “blogs dilmistas” sugeridos pelo ParticipaBr, um site criado pela campanha da petista exclusivamente para a mobilização em redes sociais.

Questionado pelo Radar Político sobre a origem do “Tucanos com Dilma”, Marcelo Branco, coordenador da campanha de Dilma nas redes sociais, disse não ter ideia sobre quem são os responsáveis pela publicação.

“O ParticipaBr é mais uma ferramenta de mobilização da campanha. Não vi isso aí (o blog). Não sei (quem são os responsáveis)”, disse. Branco também foi evasivo sobre o fato de o blog constar numa lista do ParticipaBr: “Tem que perguntar para a assessoria de imprensa da campanha.”

A assessoria de imprensa da campanha de Dilma Rousseff, procurada, disse não ter informação sobre o blog. Branco é um árduo defensor do anonimato na rede.

O apoio de prefeitos do PSDB e do DEM à campanha de Dilma tem irritado as siglas oposicionistas e já resultou em ações mais contundentes, como pedidos de desfiliação e ameaças de dirigentes partidários aos potenciais traidores.

O blog, que apoia Dilma, divulga reportagens já publicadas na imprensa que relatam apoios dentro do PSDB e do DEM à campanha petista e também divulga conteúdos de um outro blog, Os Amigos do Presidente Lula.