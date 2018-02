Blog de Dilma destaca que candidata lidera pesquisa CNT/Sensus

Por Rodrigo Alvares

Pesquisa CNT/Sensus mostra Dilma na liderança com 35,7% (Dilma na web)

“Levantamento CNT/Sensus, divulgado hoje, confirmou a tendência de crescimento da pré-candidata do PT, Dilma Rousseff. Se o primeiro turno fosse agora, ela teria 35,7% das preferências, vencendo José Serra (33,2%), Marina Silva (7,3%) e José Maria Eymael (1,1%).”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Menos de uma hora depois de anunciados os números da pesquisa CNT/Sensus, a equipe do blog Dilma na web publica com destaque os 35,7% alcançados pela pré-candidata petista. No Twitter, “Pesquisa CNT/Sensus” está em primeiro lugar nos Trending Topics.

Entretanto, tecnicamente, Dilma e Serra permancem empatados de acordo com a margem de erro: 2,2% para mais ou para menos.