Beto Richa e Requião renunciam aos cargos no Paraná

Por Evandro Fadel

O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), e o prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), anunciaram as renúncias aos cargos que ocupam para as disputas das eleições. A princípio, Requião tenta convencer o PMDB nacional a escolhê-lo como candidato ao governo federal, mas deixa o caminho aberto para disputar o Senado.

Richa deve ser referendado, em junho, para a disputa do governo estadual. O vice-prefeito de Curitiba, Luciano Ducci (PSB), toma posse amanhã, enquanto o vice-governador Orlando Pessuti, pré-candidato do PMDB ao governo estadual, assume dia 1º.

Atualizado às 17h47