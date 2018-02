Bem disposto, José Alencar recebe visita de Lula e Dilma e posa para fotos

Rodrigo Alvares



Internado desde o dia 25 de outubro para tratamento de suboclusão intestinal com quimioterapia, o vice-presidente José Alencar recebeu a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da sua sucessora, Dilma Rousseff, na manhã deste sábado. Bem disposto, Alencar posou para fotos com os dois em seu quarto no Hospital Sírio Libanês.

Lula e Dilma visitam José Alencar, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Na tarde de quinta-feira, Alencar apresentou mal-estar e teve enfarte agudo do miocárdio. O vice-presidente foi imediatamente submetido a um cateterismo. Pelo quadro estável, Alencar foi transferido da UTI para a unidade coronária semi-intensiva, segundo boletim médico. Não há previsão de alta.

Lula desembarcou no aeroporto de Congonhas às 9h20, da viagem feita à Coreia do Sul, e logo seguiu para o hospital.