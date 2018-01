Base aliada deve aprovar projeto do trem-bala no Senado nesta quarta

Rosa Costa, de O Estado de S. Paulo

A base aliada do governo no Senado deve aprovar na tarde desta quarta-feira, 13, o projeto de conversão à medida provisória 511, que autoriza a União a oferecer garantia para um empréstimo de até R$ 20 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao consórcio construtor do trem de alta velocidade (TAV). Previsto para funcionar daqui a seis anos, o trem-bala cumprirá o trajeto entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro em uma hora e meia.

Aprovado pelos deputados na última quarta-feira, a proposta prevê, ainda, a criação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. (Etav), vinculada ao Ministério dos Transportes. Como já virou praxe, os senadores não poderão alterar o texto, uma vez que o prazo de validade da MP termina no domingo, o que esgota o prazo para o reexame da medida na Câmara dos Deputados.

