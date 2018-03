Barrado pela Ficha Limpa, Cássio Cunha Lima deverá tomar posse no Senado

Mariângela Gallucci, de O Estado de S. Paulo

O ex-governador da Paraíba Cássio Cunha Lima deverá tomar posse em breve no Senado. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um recurso do político, que tinha sido excluído da eleição por causa da Lei da Ficha Limpa. Cássio Cunha Lima teve o mandato cassado em 2008 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por suspeita de abusos na eleição para governador.

Em sua decisão, Barbosa lembrou que recentemente o STF concluiu que a Lei da Ficha Limpa não poderia ter barrado candidaturas na eleição do ano passado. Na ocasião, em março deste ano, por 6 votos a 5, os ministros entenderam que a lei deveria ter sido aprovada pelo menos um ano antes das eleições de 2010 para ser considerada constitucional.

O mesmo critério deve também permitir a posse da deputada Janete Capiberibe (PSB-AP). O recurso da deputada também foi decidido pelo ministro Joaquim Barbosa.