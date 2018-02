Bandeira de Cuba em uma mão, celular Blackberry na outra

Por Rodrigo Alvares

Uma das músicas que mais levantou a plateia durante o show de Milton Nascimento na festa da CUT, no Memorial da América Latina, foi “Para Lennon e McCartney”, na qual o mineiro canta, entre outras frases, “Por que vocês não sabem do lixo ocidental?”. Durante a canção, dezenas de espectadores com camisetas da CUT seguravam bandeirinhas de Cuba em uma mão e tiravam fotos do show com seus celulares Blackberry.

Abaixo, a letra da música na íntegra:

Por que vocês não sabem do lixo ocidental?

Não precisam mais temer

Não precisam da solidão

Todo dia é dia de viver

Por que você não verá meu lado ocidental?

Não precisa medo não

Não precisa da timidez

Todo dia é dia de viver

Eu sou da América do Sul

Eu sei, vocês não vão saber

Mas agora sou cowboy

Sou do ouro, eu sou vocês

Sou do mundo, sou Minas Gerais

Por que vocês não sabem do lixo ocidental?

Não precisam mais temer

Não precisam da solidão

Todo dia é dia de viver

Eu sou da América do Sul

Eu sei, vocês não vão saber

Mas agora sou cowboy

Sou do ouro, eu sou vocês