Bancada tucana escolhe novo líder na Assembleia paulista

O PSDB elegeu nesta terça-feira o deputado Orlano Morando como líder de sua bancada na Assembléia Legislativa de São Paulo. O parlamentar foi escolhido por aclamação pelos 22 representantes estaduais da sigla, e deve comandar os tucanos na Casa na próxima legislatura.

Morando foi um dos mais bem votados do PSDB na última eleição, com 138.630 votos. “Proponho uma participação mais efetiva de toda a bancada e um debate político qualificado para a defesa da população, da bancada, do partido e do governo comandado por Geraldo Alckmin”, disse.

Morando assume a liderança no dia 15 de março, quando a nova Assembleia toma posse. O tamanho da bancada tucana e configuração política da Casa como um todo segue, no entanto, indefinida. Candidatos barrados pela Lei da Ficha Limpa, mas que tiveram votação suficiente para serem eleitos, ainda questionam a decisão na Justiça e podem ser empossados no dia 15, como o parlamentar do PSDB, João Caramez.