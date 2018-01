Avião da FAB com corpo de Alencar chega a BH

Daiene Cardoso, Agência Estado



Populares fazem fila para acompanhar velório do Alencar no Palácio da Liberdade, em BH

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transporta o corpo do ex-vice-presidente José Alencar chegou ao Aeroporto de Belo Horizonte Carlos Drummond de Andrade (Pampulha) por volta das 9h20. Do aeroporto, o corpo seguirá em cortejo, em carro aberto do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em direção ao Palácio da Liberdade, onde será velado. A presidente Dilma Rousseff deverá permanecer por uma hora no palácio, acompanhada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O corpo de José Alencar foi velado durante todo o dia de ontem no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília. Cerca de 8 mil pessoas passaram pela cerimônia durante as mais de 20 horas em que o Planalto ficou aberto para visitação.