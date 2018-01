Avião com corpo de José Alencar segue para BH

Lisandra Paraguassu, da Agência Estado



Corpo é embarcado na Base Aérea de Brasília. Imagem: Ed Ferreira/AE

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) C-105, que leva o corpo do ex-vice-presidente José Alencar, decolou da Base Aérea de Brasília por volta das 7h45, com destino a Belo Horizonte. Um outro avião da FAB, menor, leva a família do ex-vice: a esposa, Mariza, as filhas Patrícia e Maria da Graça, o filho Josué e os netos Ricardo e David.

Houve um atraso de cerca de 40 minutos na partida, o que deve atrasar também o início do segundo velório de José Alencar, que estava marcado para as 9h no Palácio da Liberdade, na capital mineira. Às 13h está marcada a cerimônia de cremação.

A presidente Dilma Roussef e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participarão da cerimônia. Dilma deve sair de Brasília às 10h, acompanhada de Lula e de dona Marisa, e retornará no início da tarde.

O corpo de José Alencar foi velado durante todo o dia de ontem no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Cerca de 8 mil pessoas passaram pela cerimônia durante as mais de 20 horas em que o Planalto ficou aberto para visitação.