Ato do Senado torna sem efeito nomeação de esposa do presidente do TCU

Rosa Costa

O boletim administrativo de pessoal do Senado publica nesta quarta-feira um ato tornando sem efeito decisão da diretoria geral da Casa, publicada no Diário Oficial de 21 de fevereiro último, que nomeou Maria Lenir Ávila Zymler para o cargo comissionado de assessor parlamentar 2, cujo salário bruto é de R$ 8.168,00 e líquido de R$ 6.959,00. Maria Lenir é mulher do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, e a sua nomeação era para o gabinete da liderança do PR.

A nomeação foi desfeita depois que O Estado de S.Paulo revelou o fato e lembrou que o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, cuja pasta é alvo de constante fiscalização por parte do TCU, é do PR.