“Atitude do PSDB é desastrosa e DEM não admite golpe”, escreve Caiado no Twitter

Por Rodrigo Alvares

A falta de informações oficiais por parte do Democratas em relação à indicação de Álvaro Dias (PSDB-PR) para ser o vice na chapa de José Serra (PSDB-SP) já começa a causar ruído entre membros do partido. Em seu perfil no Twitter, o deputado federal Ronaldo Caiado escreve que “essa atitude do PSDB de tentar tirar do Democratas a vice de José Serra é desastrosa e inconsequente”. No perfil da Juventude do partido, também sobram críticas ao paranaense.

“O Democratas não admite tal golpe. Conversei com o presidente Rodrigo Maia e o partido não abre mão da vice. Como vice-presidente do Democratas, apoio a decisão de Rodrigo Maia de não abrir mão da vice”, afirma o deputado ruralista, que vai além: “O Democratas soube da possível escolha de @alvarodias_ pela imprensa. Não tiveram coragem de nos comunicar. Se na campanha nos tratam assim, imaginem se o PSDB ganhar a campanha?”.