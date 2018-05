Assembleia Legislativa de Goiás distribui iPhone 4 a parlamentares e assessores

Estadão.com.br

Com a justificativa de que parlamentares e servidores deveriam ter acesso móvel a sistemas corporativos em desenvolvimento da Casa, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou um projeto que autoriza a distribuição de iPhone 4 16GB para deputados estaduais, assessores e secretários.

Ao custo de mais de R$215 mil reais, foram comprados 108 aparelhos. A licitação foi realizada em 1° de setembro e a fornecedora que venceu a licitação tem até 20 dias úteis para entregar os iPhones 4.

No edital de compra dos celulares o argumento é: “propiciar aos parlamentares, diretores e chefias o acesso com mobilidade aos sistemas corporativos em desenvolvimento nesta Casa de Leis”. Veja abaixo o edital com as especificações do aparelho.