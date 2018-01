Assembleia de SP libera para consulta e reprodução mais de 350 mil documentos históricos

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo lança nesta terça-feira, 1º de março, um novo serviço que tornará disponíveis, para consulta e reprodução pela internet, mais de 350 mil páginas de documentos originais relativos aos períodos Império (desde 1819), República Velha e Anos 1930. O material digitalizado trata de urbanização, obras públicas, expansão da malha ferroviária e rodoviária, o crescimento da atividade econômica, as prioridades governamentais em cada época, o funcionamento do Legislativo, o papel das igrejas como centros públicos, educação, saúde, finanças, escravidão, imigração, índios, etc

Até agora, os documentos só podiam ser consultados no próprio Acervo Histórico da Assembleia (o que vai continuar). Sua inclusão no Portal (www.al.sp.gov.br) vai facilitar o acesso por parte de pesquisadores, professores, estudantes e qualquer pessoa interessada na história do Estado de São Paulo e na evolução dos municípios, com grande quantidade de informações sobre situações locais e regionais.

Para incentivar a pesquisa sobre a história de São Paulo e divulgar a documentação da Assembleia disponibilizada no Portal, haverá o 1º Concurso de Monografias “A História de São Paulo através dos documentos da Alesp”. Poderão concorrer estudantes de 2º grau da rede pública e pesquisadores em geral.

O evento acontece na Assembleia, nesta terça, às 11h30.