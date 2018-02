“Às vezes, Lula quer ficar acima de Deus”, diz Jarbas

Por Angela Lacerda

Ao saber que Serra havia dito que Lula estava acima do bem e do mal, o senador Jarbas Vasconcelos – que foi elogiado pelo pré-candidato tucano em várias oportunidades – foi além. “Às vezes ele quer ficar acima de Deus, não só acima do bem e do mal”, afirmou sem contemporizar.

“Lula, nas declarações dele, na conduta dele, nas relações dele com o Congresso, ele fica acima do bem e do mal e anda tão empolgado que daqui a pouco ele fica acima de Deus”, avaliou. “Estou dizendo que ele quer ser mais importante do que Deus, ele às vezes se considera acima de Deus”. “Não estou dizendo por ironia”.

Jarbas assegurou que não irá criticar Lula – na campanha eleitoral – porque ele não é candidato à presidência. “Mas se Lula fizer alguma imposição ao Senado, o que não aceito, vou à tribuna e faço o mesmo discurso de oposição”.