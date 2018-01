do estadão.com.br

Nome já conhecido do PT, o publicitário João Santana será o responsável pela campanha do ex-ministro Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo nestas eleições. O publicitário comanda as propagandas petistas desde 2006. Abaixo, alguns vídeos:

Campanha pela reeleição de Lula (2006)

Campanha de Marta Suplicy à Prefeitura de SP (2008)

Campanha presidencial de Dilma Rousseff (2010)