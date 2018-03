Artigo de José Serra: A saúde como sacerdócio

O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, lamentou nesta segunda-feira, 19, a morte do secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, que faleceu no sábado, 17, após sofrer um enfarte do miocárdio. Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, o ex-ministro da Saúde, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo relatou ter sentido “uma alucinante sensação de fragilidade e revolta” ao ser informado por um assessor sobre o falecimento de Barradas, “um grande servidor público -modesto, criativo, competente e sensato”. Serra destacou ainda o “papel decisivo” de Barradas “no fortalecimento de entidades filantrópicas sérias e na aliança do governo com os hiospitais universitários”.

Leia aqui a íntegra do artigo (material fechado para assinantes)