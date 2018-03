Arnaldo Antunes e rapper Xis participam de vídeo de apoio a Marina Silva

O site da campanha da candidata do PV à Presidência, senadora Marina Silva, divulgou hoje videoclipe com a participação de músicos que apoiam a candidatura. Arnaldo Antunes, o rapper Xis e Dércio Marques aparecem na gravação.

De acordo com nota postada no site, o vídeo é uma produção colaborativa do Movimento Marina Silva – organização suprapartidária de apoio à candidatura de Marina. Ainda segundo a campanha da senadora, a letra foi desenvolvida de forma coletiva por cerca de 20 participantes do Movimento.