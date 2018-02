Aprovado convite no Senado para Haddad dar explicações sobre Enem

Rosa Costa, de Brasília

A Comissão de Educação do Senado acaba de aprovar requerimento dos senadores Marisa Serrano (PSDB/MS) e Romero Jucá (PMDB/RR) convidando o ministro da Educação, Fernando Haddad, para falar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Marisa Serrano quer que ele explique os motivos que provocaram os transtornos durante as provas realizadas no último fim de semana. Jucá informou que o ministro deve comparecer à audiência na próxima semana, provavelmente na terça-feira, quando ocorre reunião da Comissão.