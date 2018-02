Apresentadora compara olhos de Campos com os de Chico Buarque

Isadora Peron

A apresentadora Luciana Gimenez afirmou nesta terça-feira, 24, durante o seu programa na Rede TV, que o pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, tem olhos parecidos com os do cantor e compositor Chico Buarque.

Já no início do programa “Luciana By Night”, ela questionou de onde Campos tinha herdado olhos “tão bonitos”. O pré-candidato disse que os seus dois avôs tinham olhos azuis.

Depois da resposta, ela disse: “Costumam comparar muito você com o Chico Buarque. Boa comparação, não é?”. O pré-candidato sorriu um pouco sem graça e comentou: “Ele é um grande músico”.

Luciana, então, colocou uma foto de Campos ao lado da de Chico na tela e continuou falando que os dois tinham muitas semelhanças. Apesar da brincadeira, a apresentadora não fez menção à história que circulou na internet há algum tempo de que o pré-candidato seria filho do compositor.

Em 2011, a mãe de Campos, a então deputada Ana Arraes (PSB-PE), emitiu uma nota desmentindo o caso depois de um site de humor, que publicava notícias fictícias, divulgar que Chico teria descoberto ser o pai do político. O assunto foi replicado nas redes sociais, e espalhou rapidamente. Muita gente acreditou no boato – antigo em Pernambuco.

Como o programa é mais descontraído, Campos não falou só de política durante a entrevista. Foi questionado sobre a família, a mulher Renata e o filho Miguel, que nasceu em janeiro e tem síndrome de Down.

Visivelmente constrangido, o pré-candidato tentava terminar as respostas sobre temas mais sérios, mas logo era interrompido pela apresentadora. Ela queria saber qual era o signo dele e se os tubarões da praia de Boa Viagem, no Recife, eram realmente perigosos.

No fim do programa, Luciana presenteou Campos com um “kit azia”, para que ele não passasse mal durante a campanha, já que políticos costumam ter que experimentar diversos tipos de comida em cada cidade que visitam.