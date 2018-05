Após reunião com o PSDB, Maia diz ver ‘avanços’ em indicação de vice

Por Marcelo de Moraes

Durou cerca de duas horas, na sede do PSDB, em Brasília, a reunião do presidente do partido, Sérgio Guerra, com o presidente do DEM, Rodrigo Maia. “Avançamos positivamente na conversa sobre indicação do vice”, disse Maia, sem dar mais detalhes.

Na próxima semana deve haver uma reunião dos comandos do PSDB e do DEM com o candidato tucano à sucessão presidencial, José Serra. O DEM terá que definir questões eleitorais como composição de chapa e alianças regionais até dia 30 de junho, data da convenção nacional do partido.