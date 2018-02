Dilma retorna ligações de chefes de Estado

João Domingos, de Brasília

O presidente do PT, José Eduardo Dutra, realiza nesta manhã uma reunião informal na residência da presidente eleita Dilma Rousseff, no Lago Sul, em Brasília, junto com alguns dos coordenadores da campanha e correligionários. A proposta é definir a agenda dela desta segunda-feira, 1º, e dos próximos dias. Participam da reunião Alessandro Teixeira, Giles Azevedo, Patrus Ananias, Marco Aurélio Garcia e Antônio Palocci.

Ao longo do dia, ela deve conceder algumas entrevistas já solicitadas. Não deve haver coletiva de imprensa. Inicialmente, Dilma deve tirar alguns dias para descansar, o que deve ocorrer a partir de hoje à noite. O que se sabe é que ela quer passar a semana no Rio Grande do Sul.

Agora pela manhã, com a assessoria de Marco Aurélio Garcia, Dilma Rousseff está retornando ligações de chefes de Estado. No domingo, 31, ela recebeu vários telefonemas, mas não pode atendê-los, pois coincidiram com o horário de primeiro seu pronunciamento como presidente eleita. O candidato tucano, José Serra, conseguiu dar seus cumprimentos formais à Dilma numa segunda tentativa, quando ela já estava no Palácio da Alvorada. O primeiro telefonema de Serra à Dilma foi atendido por Palocci, durante a fala da presidenta.