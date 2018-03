Após recusas de Dilma e Serra, portais cancelam debate online

Os portais iG, MSN, Terra e Yahoo! decidiram na noite desta quinta-feira cancelar a realização do debate online entre os candidatos à Presidência da República, que seria realizado na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, às 15 horas, de acordo com nota divulgada pela TV1, organizadora do evento.

A candidata do PT Dilma Rousseff havia recusado oficialmente o convite na terça-feira, 20, e nesta quinta-feira, 22, no início da noite, depois de ter confirmado presença formalmente, a coordenação de comunicação da campanha do candidato do PSDB José Serra informou à organização do evento de que ele não participaria mais por problema de agenda. A candidata do PV Marina Silva havia confirmado sua presença.

Após o anúncio do cancelamento do debate, a candidata Marina Silva divulgou nota se posicionando:

“Como se não bastasse terem reduzido o leque das candidaturas e das propostas com a exclusão de Ciro Gomes do processo eleitoral, agora querem inibir o próprio eleitor de conhecer, por meio dos debates, as visões, as propostas e as trajetórias dos candidatos à Presidência da República.

Querem criar no Brasil o anonimato eleitoral, em que o anônimo passar a ser o cidadão brasileiro privado de ter acesso sobre o que cada candidato pensa para o país.

A recusa ao confronto das ideias é promover o empobrecimento da democracia pela qual tanto lutamos, inclusive Dilma e Serra.

Em respeito ao eleitor brasileiro, reafirmo minha disposição de estar presente em de todos os fóruns que sirvam para esclarecê-lo e me disponho desde já a participar de uma sabatina sobre as minhas propostas de governo, se os organizadores do debate cancelado assim o desejarem”.