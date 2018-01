Após quatro dias, Dilma vai embora de Natal

Tânia Monteiro, de O Estado de S. Paulo

A presidente Dilma Rousseff acaba de decolar de Natal (RN), onde passou os últimos quatro dias descansando junto à família no hotel de trânsito da Aeronáutica, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno.

Ao subir no avião, Dilma carregava um buquê de flores que recebeu da Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte. Durante os dias que passou no Estado, a presidente preferiu ficar isolada, sem manter contatos políticos.

Na segunda-feira, 7, ela abriu exceção para acompanhar a soltura de 100 filhotes de tartaruga-de-pente no mar. A ação faz parte do Projeto Tamar.

Durante os dias em que esteve na Barreira do Inferno, Dilma esteve acompanhada da filha Paula, no neto Gabriel, do genro Rafael, da mãe, Dilma Jane, da tia, do ex-marido, Carlos, e de algumas outras pessoas que não foram identificadas.