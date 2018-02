Após descanso em Porto Alegre, Dilma voa para Brasília em avião da FAB

Lucas Azevedo, especial para O Estado de S.Paulo

A presidente eleita Dilma Rousseff deixou Porto Alegre (RS) por volta das 15h50min de hoje após passar o fim de semana descansando em seu apartamento na capital gaúcha. No sábado, ela chegou da Coreia do Sul, onde esteve com o presidente Lula no encontro do G-20. Dilma voou para a Capital Federal em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) depois de almoçar na casa da filha e do neto de dois meses.

Em Brasília, Dilma deve se instalar na Granja do Torto, que será sua moradia até a data da posse – no dia 1º de janeiro de 2011, quando se mudará para o Palácio da Alvorada.