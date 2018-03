Após denúncias sobre patrimônio, Palocci não aparece em evento no Rio

Luciana Nunes Leal / O Estado de S.Paulo

O ministro chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, que está sob forte tiroteio por ter multiplicado seu patrimônio 20 vezes sem explicar para quais clientes deu consultoria ou que tipo de trabalho fez, cancelou sua participação nesta terça-feira, 17, pela manhã no XXIII Fórum Nacional.

O ministro Antonio Palocci e presidente Dilma Rousseff durante evento no Planalto nesta terça

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele falaria no painel “Visões do Brasil Desenvolvido: As instituições”. O evento acontece na sede do BNDES, no Centro do Rio.